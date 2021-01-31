نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعافي الإعلامية رابعة الزيات من كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الزيات" قائله: "أحلى سلبية بالحياة هي النتيجة السلبية لـ #فيروس_كورونا الحمد لله انتصرت في معركتي مع المرض !!".

وتابعت: "شكرًا لكل كلمة حب،لكل دعاء، لكل سؤال ساعدوني إلى جانب المتابعة الطبيّة والدواء، في تحمّل الأوجاع والوهن والتعب وضيق النفس".

وأضافت: "لقد شفيت من المرض وفي الطريق الى التعافي التام بإذن الله وبفضل محبتكم الكبيرة جدًا، كل الشكر والإمتنان والحب ملاحظة: عيوني نعسانين من آثار المرض".