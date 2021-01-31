نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامز أمير يحير الجمهور حول ظهوره في أحدث البرامج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان رامز امير، جمهوره ومتابعيه بـ صورة له جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".

حيث حيّر الفنان رامز أمير، الجمهور بنشره صورة له في أحد البرامج، وكتب على الصورة التي نشرها، قائلًا":استنونى فى برنامج..تفتكروا برنامج إيه !؟"، ولم يوضح رامز اسم البرنامج الذي سيظهر عليه.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع البوست وجائت التعليقات كالتالي:" هتكون ضيف صاحبة السعادة، صاحبة السعادة، برنامج إسعاد يونس".

ويشارك رامز أمير الفنان الكبير يحيى الفخراني للمرة الثالثة بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، المقرر خوضه الموسم الدرامي الرمضاني 2021، ويظهر خلاله بشخصية اجتماعية لايت، كأحد أبناء نجيب زاهي زركش، الذي يلعب دوره يحيى الفخراني.