هالة خليل تعلن تعافيها من كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت المخرجة هالة خليل تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "خليل" قائله: "حب وامتنان كبير لكل أصدقائي وأقاربي اللي عبروا عن المحبة والاهتمام بالفترة اللي فاتت.. الحمد لله نتايج الأشاعات والتحاليل الأخيرة سليمة.. كانت تجربة مش ظريفة صحيا ونفسيا ربنا مايعيدها، وخلو بالكوا من نفسكوا ربنا يصون الحميع".

وأعلنت هالة خليل عن إصابتها بفيروس كورونا وطمأنت جمهورها عليها قائله: "الحمد لله أشعر بتحسن اليوم، الحرارة بدأت في الانخفاض، وصدري آيضا في حالة أفضل، لا أجد من كلمات أعبر بها عن امتناني لدعواتكم ونصائحكم الغالية، وكل هذا الحب الذي قابلته منكم وكان سببا رئيسيا في تحسن حالتي النفسية".