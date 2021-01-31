المخرجة هالة خليل تعلن تعافيها من كورونا

كشفت المخرجة هالة خليل عن تعافيها من فيروس كورونا موجهة الشكر لكل أصدقائها وأقاربها الذين قدموا لها الدعم والاهتمام خلال فترة إصابتها بالفيروس. وكتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك: "حب وامتنان كبير لكل أصدقائي وأقاربي اللي عبروا عن المحبة والاهتمام بالفترة اللي فاتت.. الحمد لله نتايج الأشاعات والتحاليل الأخيرة سليمة.. كانت تجربة مش ظريفة صحيا ونفسيا ربنا مايعيدها، وخلو بالكوا من نفسكوا ربنا يصون الحميع". كانت المخرجة هالة خليل قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عقب إجرائها تحليل وثبتت إيجابية، وقالت: "ايجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلو بالكوا من نفسكوا". وطالب متابعينها بضرورة أتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء.

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