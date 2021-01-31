محمد عز لـ "دوت الخليج الفني": "دوري بفيلم في عز الظهر له أبعاد كثيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان محمد عز، في بطولة فيلم "في عز الظهر" للنجم العالمي مينا مسعود، والمقر بدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.

وقال محمد عز في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" بأنه سعيد بالمشاركة في فيلم "في عز الظهر" بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن وأبرزهم الفنان مينا مسعود.

وأضاف "عز" بأنه يتمنى ان يحقق الفيلم نجاح مثلما يتوقعه ويكون دافع كبير للسينما المصرية، مشيرا بان فريق العمل يعقد جلسات مكثفة لبدأ التصوير.

وأشار محمد عز، بانه يستعد للشخصية من خلال قراءة السيناريو كثيرا والتفكير مع المخرج والمؤلف من حيث تفاصيل الدور وأبعاده، بالإضافة لوجود العديد من المشاهد الأكشن والتي تتطلب مجهود كبير.

فيلم "في عز الظهر" بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمود حجازي ومحمد عز ومحمد على رزق وميرنا نور الدين ومن تأليف كريم سرور واخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه حول رئيس عصابة دولية ويجسده مينا مسعود، وترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع ميرنا نور الدين.