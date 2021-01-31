أحمد جمال سعيد لـ "لفاجر الفني" :" مينا مسعود هيبق إضافة كبيرة في حياتنا الفنية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد جمال سعيد، في بطولة فيلم "في عز الظهر" للنجم العالمي مينا مسعود، والمقر بدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.

وقال أحمد جمال سعيد، في تصريح خاص لـ " دوت الخليج الفني" بأنه وافق على المشاركة في فيلم "في عز الظهر" بسبب قوة الفكرة والسيناريو، قائلاُ:" الورق عظيم، والمخرج انا شايفه مهم جدا، وشركة انتاج مهتمه بالفيلم جدا".

وتابع "سعيد":" بالاضافة الى وجود نجم كبير مثل مينا مسعود، وهيبقى اضافة كبيرة لحياتنا الفنية وأتنمى ان نكون إضافة له في مسيرته.

وحرص أحمد جمال سعيد، على التكتم عن تفاصيل شخصيته مشيرا بانه يتمنى أن يفاجئ الجمهور بظهور جديد ومختلف.

فيلم "في عز الظهر" بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمود حجازي ومحمد عز ومحمد على رزق وميرنا نور الدين ومن تأليف كريم سرور واخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه حول رئيس عصابة دولية ويجسده مينا مسعود، وترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع ميرنا نور الدين.