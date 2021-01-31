قالوا لـ دوت الخليج| محمد نجاتي يعقد النية لتقديم أغانى مهرجانات.. ودنيا عبد العزيز: لن ألجأ لعمليات التجميل

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

حل الفنان محمد نجاتي، ضيفًا على موقع "دوت الخليج" الإخباري، لتكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحًا ونسب مشاهدة عالية.

وقال محمد نجاتي إنه وقع مرتين على عقد مسلسل السيرة الذاتية للموسيقار بليغ حمدي بأجرين مختلفين، لافتا إلى أن العمل توقف بسبب مشاكل إنتاجية وحاجة العمل إلى ميزانية مالية ضخمة.

وأضاف نجاتي: "أنا ضد الكلمات التي تحمل إسفافا لكن ضد منعها لأنه نوع موسيقى جديد يواكب الزمن الذي نعيش فيه، لأن لكل حقبة زمنية لها الموسيقى الخاصة بها".

وقال محمد نجاتي في ندوة "دوت الخليج": "من المهم جدا تقديم السيرة الذاتية للفنان لأن الجمهور يحب أن يعرف رحلة صعود هذا الفنان حتى وصوله إلى النجومية".

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إنها ليست ضد عمليات التجميل خاصة عدم الإفراط فيها.

وأضافت دنيا عبد العزيز،خلال الندوة التي عقدها موقع دوت الخليج:"أنا ليست ضد عمليات التجميل لكني لن أقوم بها خاصة أنني أشعر بالرعب عندما أري شكل الحقن".

وتابعت : أريد أن أوضح أمرا هاما ، عندما أحتاج الي اجراء عملية تجميل سوف أقوم بها .

كشف الفنان محمد مهران عن الشخصية التي يتمنى أن يكتب سيرة ذاتية عن حياتها.

وقال لـ "دوت الخليج" أنه يتمنى أن يكتب السيرة الذاتية لـ "هتلر"، لأنه من أكثر الشخصيات التي قرأ عنها، وشاهد لها العديد من الوثائقيات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد مهران، كان مسلسل لؤلؤ الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

وقال محمد نجاتي إنه لا يمانع من الاتجاه لتقديم اغاني المهرجانات، مشيرا إلى أنه يتعجب من الاشخاص الذين يهاجمون أغاني المهرجانات.

وأضاف نجاتي: "أنا ضد الكلمات التي تحمل اسفاف ولكن ضد منعها لأنه نوع موسيقى جديد يواكب الزمن الذي نعيش فيه، لان كل حقبة زمنية لها الموسيقى الخاصة بها".

وقال محمد نجاتى فى ندوة دوت الخليج : من المهم جدا تقديم السيرة الذاتية للفنان لان الجمهور يحب أن يعرف رحلة صعود هذا الفنان حتى وصوله الى النجومية