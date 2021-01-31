يسرا أبرزهم.. نجوم هزموا كورونا خلال يناير.. تعرف عليهم

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.

المخرجة هالة خليل

كشفت المخرجة هالة خليل عن تعافيها من فيروس كورونا موجهة الشكر لكل أصدقائها وأقاربها الذين قدموا لها الدعم والاهتمام خلال فترة إصابتها بالفيروس.

وكتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك: "حب وامتنان كبير لكل أصدقائي وأقاربي اللي عبروا عن المحبة والاهتمام بالفترة اللي فاتت.. الحمد لله نتايج الأشاعات والتحاليل الأخيرة سليمة.. كانت تجربة مش ظريفة صحيا ونفسيا ربنا مايعيدها، وخلو بالكوا من نفسكوا ربنا يصون الحميع".

الإعلامية رابعة الزيات

أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات شفاءها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت رابعة الزيات صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام بعد تعافيها، وعلقت عليها قائلة: "أحلى سلبية بالحياة هي النتيجة السلبية لـ #فيروس_كورونا الحمد لله انتصرت في معركتي مع المرض !!".

وأضافت: "شكرًا لكل كلمة حب ،لكل دعاء، لكل سؤال ساعدوني إلى جانب المتابعة الطبيّة والدواء، في تحمّل الأوجاع والوهن والتعب وضيق النفس".

وتابعت: "لقد شفيت من المرض وفي الطريق الى التعافي التام بإذن الله وبفضل محبتكم الكبيرة جدًا، كل الشكر والإمتنان والحب ملاحظة : عيوني نعسانين من آثار المرض".

المطربة أروى

علنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها

وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

الفنانة إيمان السيد

شرت الفنانة إيمان السيد، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، أعلنت فيها تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وعلقت إيمان السيد على الصورة قائلة: «بشكر كل الناس اللي سألت عليا وبعتذر جدًا لو في حد ما عرفتش ارد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ماصحتي بقت كويسة، أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمدلله ، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعًا».

الفنانة يسرا

أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تماثلها الشفاء من فيروس كورونا.

وعلقت قائلة: "الحمد لله دائما وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع ❤️❤️❤️"

الفنان مجدى صبحى

أعلن الفنان مجدي صبحي ، شقيق الفنان محمد صبحي، تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي صبجي" أشكر الله أولا وأخيرًا على نعمة الشفاء من كورونا اللعين بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوما عذاب أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة".

وتابع :"أشكر أخي وأستاذي الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة الكبيرة نهال عنبر دينامو مجلس النقابة أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.. اشكر أشرف زكي ..أشكر أخواتي وأهلي فردا فردا..أشكر كل زملائي وأصدقائي وكل جمهوري علي الفيس بوك بتمام الشفاء بعد أن كنت أري الموت يوميآ وعذاب جسدي منقطع النظير".

واختتم قائلا: "أنا الأن في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالي ..أشكركم مره أخري ولكم مني جزيل الشكر والأحترام..ملحوظة عزل منزلي خاص لمدة20يوم..الحمد لله..الحمد لله"، وقال في منشور أخر له: "ربنا انقذني في آخر لحظة وهذه نعمة كبيرة من حبيبي..ربنا الذي يحفظني دائما..اصدقائي زملائي أنتم في القلب دائما وروحي دائمًا..الحمد لله".