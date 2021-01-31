نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت هبة مجدي بإطلالة شتوية تكشف جمالها، مرتدية توب صوف جذاب الذى يبرز جمالها واناقتها، واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

وشاركت هبة مجدى مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم دارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، وتتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.