18 حالة وفاة بين المشاهير خلال شهر يناير 2021 وفيروس كورونا يحصد العدد الأكبر ..بالصور

وفيات الوسط الفني في شهر يناير 2021 أفجعت الجمهور لكثرة عددها حيث لا يكاد يمر يومين حتى يفجع الوسط الفني برحيل قامة فنية او أحد الفنانين المخضرمين خاصة مع اقتناص فيروس كورونا المستجد المزيد من الضحايا بينهم، الى جانب توالي وفيات عدد من أفراد عائلات او أقارب النجوم وكان آخرهم والد زوجة النجم أحمد السقا الذي نعاه المشاهير بالكثير من الحزن والكلمات الوداعية الأليمة، كما فجع النجم التونسي ظافر العابدين بوفاة والدته.

دعونا نلقي نظرة معكم على أبرز الوفيات التي طالت الوسط الفني خلال شهر يناير 2021:

وفيات مشاهير متأثيرين بفيروس كورونا

فيروس كورونا لم يرحم بتداعياته الخطيرة العديد من المشاهير مع الشهر الأول من عام 2021 حيث خطف عدد كبير منهم وبينهم قامات فنية لا تكرر، وأبرزهم الموسيقار اللبناني إلياس رحباني الذي فارق عالمنا في الأسبوع الأول من 2021، عن عمر يناهز الـ83 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، تاركاً أرثا فنياً لا ينسى.

الفنان المصري هادي الجيار عانى في أواخر أيامه من تداعيات اصابته بـ "كوفيد- 19" ليسلم الروح عن عمر ناهز 71 عامًا داخل في مستشفى الهرم.

فجع الجمهور ايضا برحيل الداعية الاسلامية عبلة الكحلاوى يوم 24 يناير متأثرة بـ إصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 73 عاما.

ورحل عن عالمنا المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا، ونعاه عدد كبير من المشاهير بكلمات مؤثرة واسترجعوا ذكرياتهم معه.

الوسط الفني خسر ايضا في يناير 2021 أحد الفنانين القديرين في لبنان وهو الممثل الممثل اللبناني الكوميدي جان خضير، متأثراً بإصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد 19"، ويعد جان خضير من فناني الجيل القديم حيث شارك في العشرات من الأعمال الشهيرة وأبرزها "أربع مجانين وبس" و"لعبتي" و"المعلمة والأستاذ"، ومنأهم أدواره ايضا بطولة مسلسل "عريس العيلة الدايم".

نجوم توفوا بأزمات صحية

الموت غيّب ايضا العديد من أشهر المبدعين بسبب أزمات صحية طارئة وتصدرهم الكاتب الكبير وحيد حامد الذي خطفه الموت يوم 2 يناير عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد أزمة صحية ألمت به دخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين.

الفنان المصري محمود عبدالغفار توفي ايضا بأزمة صحية طارئة، كما توفي المخرج فهمى الخولي في 29 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وينضم للقائمة الفنان أشرف صالح الذي رحل بعد صراع مع المرض فى 29 يناير، كما رحل عن عالمنا في شهر يناير الفنان البحريني صالح حسن الصائغ عن عمر يناهز الـ84 عاما، والفنان الشعبي السعودي عبدالله الصريخ الذي توفي عن عمر يناهز الـ67 عاما.

وفيات أفراد من عائلات او أقارب للنجوم

عاش عدد من النجوم أقسى اللحظات المحزنة في شهر يناير 2021 بعدما فقدوا أفراد من عائلاتهم او أقارب وكان آخرهم الفنان أحمد السقا الذي نعى مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونعى السقا حماه قائلاً: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

ويعتبر محمد الصغير من أشهر مصففي الشعر، وتعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.

الفنان حسن الرداد صدم بوفاة والدته التي نعاها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب قائلاً: "توفيت إلي رحمة الله تعالي والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله".

الفنان رامي جمال نعي ايضا شقيقة زوجته التي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس "كورونا" داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأعلنت إيمان زيان، ابنة الفنان الراحل سيد زيان، عن وفاة شقيقها "محمد"، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

الفنان المصري ياسر فرج اعلن عن وفاة زوجته وأم اولاده في الأيام الأخيرة من شهر يناير 2021 على إثر تدهور صحتها ودخولها العناية المركزة بسبب مرض السرطان.

وفي ختام شهر يناير فجع ايضا النجم ظافر العابدين بوفاة والدته و نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه وكتب في تعليقه على الصورة: "البقاء لله توفيت والدتي الغالية (عزيزة). بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش، نحبك، ربي يرحمك".