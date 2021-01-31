يوميات نجوم لبنان بالحجر الصحي ..ميريام فارس تمرح مع طفلها وسعد رمضان يخوض تحدي "حلق الرأس"

نجوم لبنان يلتزمون حالياً بالحجر الصحي المفروض على البلاد منذ حوالي أسبوعين بسبب تفاقم الإصابات بفيروس كورونا، وشاركوا الجمهور بيومياتهم المتنوعة بين الإستمتاع بالطبيعية وأجواء الطقس البارد وأبرزهم ميريام فارس ونادين نسيب نجيب واليسا، وبين خوض تحديات صادمة على غرار الممثل سعد رمضان الذي قام بحلق شعر رأسه على طريقة "الزيرو".

ميريام فارس تستمتع بعطلة الأسبوع مع ابنها

النجمة الفنانة اللبنانية ميريام فارس استغلت العزل الصحي الذي يتواصل في لبنان، لتمضي أجمل أوقاتها مع عطلة نهاية الأسبوع برفقة ابنها جادين خاصة في ظل الأجواء الشتوية المسيطرة على طقس لبنان، فنشرت مقطع فيديو طريف ظهرت فيه وهي تجني ثمار حديقتها من الليمون مع طفلها الصغير وعلقت قائلة: "الأحد يوم المرح".

وتعتبر ميريام فارس من أكثر النجمات الملتزمات بالحجر الصحي منذ بداية أزمة كورونا، وفاجأت جمهورها قبل أشهر قليلة بولادتها لإبنها الثاني تزامنا مع ظروف الحجر المنزلي.

سعد رمضان يخوض تحدي حلق الشعر

الفنان اللبناني ​سعد رمضان الذي يلتزم ايضا بالحجر المنزلي في لبنان، فاجأ​ متابعيه عبر انستغرام بقبوله تحدي "إحلق شعرك" الذي انطلق عبر أحد التطبيقات من قبل أحد معجبيه، وظهر من داخل منزله وهو يقوم بحلق شعره بنفسه بآلة حلاقة بشكل صادم متخلياً عن كامل شعره.

وأعرب جمهور الفنان اللبناني عن صدمتهم بجرأته والتخلي عن شعره، بينما حيا آخرون روح المغامرة بداخله.

نادين نجيم وأوقات "عصيبة" بسبب التعليم عن بعد

النجمة اللبنانية نادين نجيم نقلت معاناتها في الحجر الصحي بسبب تدريسها لأبنائها عن بُعد، فأعربت عن "توترها" من هذا الوضع الذي تتقاسمه معظم الامهات حيث نشرت صورة لها بإطلالة شتوية وكتبت معاناتها قائلة :: "صباح الخير وصباح التدريس عن بعد وصباح الصريخ والتعصيب والهسترة"، وتابعت: "بعتقد حالة معظم الأمهات حالياً شكراً كورونا عملتيلنا فحص بالصبر".

ولاحقا نشرت نادين نجيم صورة لها بإطلالة البيجاما حيث تحرص على تعبئة وقتها في العزل المنزلي بهواية ممارسة الرياضة.

نانسي عجرم تستمتع بأجواء الطقس البارد

النجمة نانسي عجرم دائما ما تحث الجمهور على الإلتزام بالعزل المنزلي في ظل ما نعيشه من أزمة انتشار كورونا، فنقلت جانب من أجواء يومياتها لمتابعيها حيث اطلت وهي ترتدي الملابس الشتوية وتجلس بقرب الموقدة النارية للتدفئة من الطقس البارد، وعلقت قائلة :" الأيام تزداد برودة ، دفئوا قلوبكم"، وأرفقت ذلك بدعوة الجميع لإلتزام منازلهم اتقاء من عدوى "كوفيد 19".

إليسا تمضي لحظات ممتعة في منزلها الجبلي

النجمة اللبنانية إليسا ايضا تلازم الحجر الصحي في لبنان في الفترة الحالية، وشاركت جمهورها ببعض من اللحظات التي تقضيها بهذا الوقت فنشرت مقطع فيديو يرصد أجواء الطقس العاصف من امام منزلها الجبلي في منطقة فقرا اللبنانية، وحرصت على تأمل تساقط الثلوج والمشهد الساحر للطبيعة البيضاء من خلف زجاج نافذتها.