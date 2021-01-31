الإعلامية رابعة الزيات تعلن تعافيها من فيروس كورونا وتكشف تفاصيل معاناتها

رابعة الزيات كشفت عن تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به خلال الأسابيع الماضية، وتحدثت الإعلامية اللبنانية عن تفاصيل رحلتها مع الفيروس حتى أعلنت عن نتائج فحوصاتها الأخيرة.

رابعة الزيات تعلن تعافيها من فيروس كورونا

رابعة الزيات نشرت عبر حسابها على "تويتر" رسالة أكدت فيها تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به قبل أسبوعين، ووصفت الإعلامية اللبنانية فترة إصابتها بالأيام الثقيلة، كما قدمت رسالة شكر لكل من ساندها او تواصل معها من أجل الاطمئنان علي حالتها مؤكدة أن رحلتها مع المرض لن تكن سهلة فقالت رابعة الزيات: "بعد أسبوعين ثقيلَيْن ولله الحمد، انتصرت على فيروس كورونا ، شكراً لكل كلمة حب ، لكل دعاء، لكل سؤال، ساعدوني الى جانب الدواء في رفع المعنويات والتغلّب على المرض والوهن وضيق النفس والأوجاع ،المعركة لم تكن سهلة لكنها حتماً درسٌ من دروس الحياة الصعبة".

رابعة الزيات تنشر أول صورة لها بعد شفائها من كورونا

رابعة الزيات نشرت كذلك عبر حسابها على "انستجرام" صورة دوت الخليج الأولى لها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وظهر على ملامحها آثار المرض لكنها طمأنت متابعيها فكتبت: "ملاحظة : عيوني نعسانين من آثار المرض"، كما علق العديد من أصدقاء الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على صورتها وقدموا لها التهاني بعد تجاوزها هذه الأزمة الصحية، فكتبت الفنانة عبير نعمة تعليقا على الصورة فقالت: "ألف الحمدالله! انشالله السلامة بترافقك دائما عزيزتي"، كما حرصت رابعة الزيات على دعم الفنانة عبير نعمة بعدما قامت دوت الخليج الآخرى بالإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وكان من بين النجوم الذين ساندوا الإعلامية اللبنانية الفنانة أمل طالب.

برنامج "شو القصة" لرابعة الزيات يحدث جدلا واسعا

رابعة الزيات قد قامت بتصوير حلقات برنامجها "شو القصة" قبل إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وقد تم عرض البرنامج خلال الفترة الماضية واحدث جدلا واسعا حيث استضافت الإعلامية اللبنانية العديد من النجوم منهم جو رعد، وكذلك الفنانة السورية مروة الأطرش التي كشفت عن مرضها، حيث أكدت في تصريحاتها لبرنامج "شو القصة؟" تفاصيل إصابتها بمرض التصلب اللويحي، في فترة مراهقتها، واوضحت أن أعراض المرض ظهرت عليها بعد تعرضها لأزمة عصبية كبيرة تسببت في ظهور الأعراض بقوة، وبكت مروة الأطرش أثناء حديثها وكشفت عن صدمة والدها المخرج ممدوح الأطرش بعدما تم إخباره بمرضها، وطلبوا منها سرعة تنفيذ خطة علاجية، وأكدوا أن هذا المرض لا ينبغي الإهمال فيه، وأشارت إلى نصائح الأطباء بعدم الانفعال بالنسبة لها كما طلبوا عدم زواجها.