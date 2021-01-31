احمد أمين ينفي مشاركة دنيا سمير غانم في عمل درامي

القاهرة - محمد ابراهيم - نفى الفنان احمد أمين، الأخبار المتداولة حول انضامه لفريق عمل مسلسل الفنانة دنيا سمير غانم، المقرر ان تخوض به المارثون الرمضاني المقبل 2021.

حيث نشر "أمين" صورة لـ خبر متداول عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق على الصورة قائلًا:" الحقيقة يشرفني واتمنى.. لكن للأسف الخبر غير صحيح، كنت اتمنى يبقى خبر صحيح لدرجة ان دي أول كذبة أفرح بيها في حياتي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد أمين مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يتعاون فيه مع المخرج عمرو سلامة، وحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه على منصة "نيتفليكس" الإلكترونية.

