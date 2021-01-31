سامر كابرو يطرح بصليلك يا ربي.. فيديو

أطلق الفنان السوري سامر كابرو ترنيمة جديدة بعنوان "بصليلك ياربي"، ألحانه، ومن كلمات الأب طوني يعقوب، وتوزيع فادي جيجي، مونتاج جو معلولي، وسجلت في استوديو فادي جيجي بلبنان.
العمل الجديد إنساني، أطلق باللغتين العربية والسريانية، ويناجي سامر عبره الخالق في ظل الوباء والحروب التي تمر بها البشرية.
ويدعو كابرو من خلال أغنيته الجديدة، إخوته في الإنسانية لتجديد الإيمان والثقة بالله، والمحبة التي تجمع الإنسان بأخيه الإنسان والتي تثمر الخير والرضى، متمنيًا أن يعم السلام والخير على كافة الأوطان وأن تنتهي هذه الأوقات الصعبة على البشرية جمعاء.
كلمات الترنيمة: "بصليلك ياربي.. اللي حبك مالك قلبي .. دخلك لا تنسانا.. بهال أوقات الصعبة .. بعرف صرنا كتير بعاد.. وحلمنا نعيش بأمجاد.. رجعنا لحضنك ولاد.. وعلمنا المحبة .. بصليلك ياربي .. لمّا تركنا الإيمان.. تركنا الآمان .. الآمان اللي كان.. وضيعنا المحبة
بصليلك ياربي".
ديمًا لعندك الرجوع.. ندمان وقلبي موجوع .. خدني لحضنك يايسوع.. وضوي بقلبي محبة .. بصليلك ياربي.. ال وحدك مالك قلبي .. دخلك لا تنسانا.. بهالأوقات الصعبة".
ويتجه كابرو في الفترة الحالية إلى الأغاني الواقعية، والتي تحمل طابعًا إنسانيًا، وتحمل الفرح، وتدعو إلى تجاوز الخوف والمشاعر السلبية، والتحلي بالطاقة الإيجابية.
وكان كابرو قد أطلق مؤخرًا أغنية "بتتخيلي"، من كلمات الشاعرة السورية رامية بدور، وألحان الفنان السوري مهند الأيوبي، وصورت على طريقة الفيديو كليب في السويد بمدينة "نورشوبينغ"، تحت إدارة المخرج جورج توما، أراد سامر أن يوصل من خلالها رسالة لتحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف من الإصابة بفايروس كورونا.
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