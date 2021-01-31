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سامر كابرو يطرح بصليلك يا ربي.. فيديو

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أطلق الفنان السوري سامر كابرو ترنيمة جديدة بعنوان "بصليلك ياربي"، ألحانه، ومن كلمات الأب طوني يعقوب، وتوزيع فادي جيجي، مونتاج جو معلولي، وسجلت في استوديو فادي جيجي بلبنان.

العمل الجديد إنساني، أطلق باللغتين العربية والسريانية، ويناجي سامر عبره الخالق في ظل الوباء والحروب التي تمر بها البشرية.

 ويدعو كابرو من خلال أغنيته الجديدة، إخوته في الإنسانية لتجديد الإيمان والثقة بالله، والمحبة التي تجمع الإنسان بأخيه الإنسان والتي تثمر الخير والرضى، متمنيًا أن يعم السلام والخير على كافة الأوطان وأن تنتهي هذه الأوقات الصعبة على البشرية جمعاء.

كلمات الترنيمة: "بصليلك ياربي.. اللي حبك مالك قلبي .. دخلك لا تنسانا.. بهال أوقات الصعبة .. بعرف صرنا كتير بعاد.. وحلمنا نعيش بأمجاد.. رجعنا لحضنك ولاد.. وعلمنا المحبة .. بصليلك ياربي .. لمّا تركنا الإيمان.. تركنا الآمان .. الآمان اللي كان.. وضيعنا المحبة

بصليلك ياربي".

ديمًا لعندك الرجوع.. ندمان وقلبي موجوع .. خدني لحضنك يايسوع.. وضوي بقلبي محبة .. بصليلك ياربي.. ال وحدك مالك قلبي .. دخلك لا تنسانا.. بهالأوقات الصعبة".

ويتجه كابرو في الفترة الحالية إلى الأغاني الواقعية، والتي تحمل طابعًا إنسانيًا، وتحمل الفرح، وتدعو إلى تجاوز الخوف والمشاعر السلبية، والتحلي بالطاقة الإيجابية.

وكان كابرو قد أطلق مؤخرًا أغنية "بتتخيلي"، من كلمات الشاعرة السورية رامية بدور، وألحان الفنان السوري مهند الأيوبي، وصورت على طريقة الفيديو كليب في السويد بمدينة  "نورشوبينغ"، تحت إدارة المخرج جورج توما، أراد سامر أن يوصل من خلالها رسالة  لتحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف من الإصابة بفايروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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