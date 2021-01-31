تفاصيل مرعبة.. أول صورلـ سيارة الفنان فادى خفاجة بعد انقلابها

حرص الفنان فادي خفاجة ، على طمأنة جمهوره عقب تعرضه لحادث سير بسيارته، مؤكدا أن حالته الصحية بخير، معربا عن شكره الشديد لجمهوره؛ لدعمهم له في محنته.

وشارك خفاجة، عدد من الصور للحادث عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلا: "الحمد لله أنا بخير وألف شكر ليكو كلكم.. قدر الله وما شاء فعل ..الحمد لله أنا بخير .. ويا رب ماحد يشوف ولا يعيش اللحظة ديه".