وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف بأزمة قلبية

حرص عدد من زملاء المنتجة الشابة آية رؤوف، على نعيها عبر صفحاتهم بموقع فيس بوك، وذلك عقب وفاتها إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزلها.
عملت أية مع فريق إنتاج الأعمال الفنية والدرامية، وقد وكتبت الفنانة نانس صلاح: «إنا لله وإنا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا حبيبتى أرجو الدعاء بالرحمه والمغفرة وقراءة الفاتحة، قلبى وجعنى ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال».
وعلقت الفنانة هند عبدالحليم قائلة: «انتي كنتي حاسة يا حبيبتي؟ كنتي حاسة! أنا اسفة والله.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا رب، هتوحشيني جدا جدا يا آيه ربنا يرحمك اقرولها الفاتحة وادعولها لو سمحتوا»
فيما كتب الفنان محمود متولي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «للأسف الخبر صح، مع السلامة يا آية مع السلامة يا حبيبتي، الإنسانة اللى مكنتش بعمل أى حاجة إلا لما أقولها إيه رأيك راحت، لسه مكلماني أول امبارح وقالتلى يلا نتقابل ملحقناش يا آية، أنا فعلا مش مستوعب، البقاء لله».
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