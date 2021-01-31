"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت الإعلامية بسمة وهبة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بالمطرب الكبير عمرو دياب، معلقة:" النجم الجميل اللى بحبه وبموت فيه أحلى صدفة ومقابلة".

وقالت بسمة وهبة خلال مقطع الفيديو:" دلوقتي أنا عرفت عمرو دياب ودينا الشربينى سابوا بعض ليه!.. للأسف عرفت سابو بعض ليه.. من نبرنا يا جماعة.. قمر يا جماعة وجميل وبيبي ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه، وهي كمان أيضًا.. بس الناس جابتهم الأرض من النبر والحسد والعنين وبعدين سابو بعض خلاص".

وواصلت:" الناس مش سايبينهم في حالهم وبيسخنوهم على بعض"، مازحة: "يا تامر يا أمين بطل تبقى بوتجاز.. متسخنهمش علي بعض.. وبعدين لما أنت تعمل كدا.. أمال أنا أعمل إيه في برنامجي الجديد؟".

واستطردت: "بالراحة على الناس.. لو فيه 1% يرجعوا لبعض.. لكن بنبر الناس وكلامهم مش هيرجعوا.. يا جماعة حرام عليكم.. هما ذنبهم إنهم مشاهير؟..سيبوا الناس في حالها".

وأضافت قائلة: "يا تامر يا أمنين انت جاي تهدي النفوس.. بالراحة عليهم وربنا يصلح لهم حالهم"، مؤكدة:"الفلوس ممكن تشترى كل حاجة في حياتنا، بس الحب عمرنا ما بنعرف نجيبه، لأنه مالوش تمن ولا سعر، واللى يلاقي حب في حياته حب حلو وجميل ميستغناش عنه بسهولة، ويمسك فيه.. هتجيبوا منين عمر تعاني عشان تحبوا تاني.. أنا بدي نصايح وبعمل خير في كلمتين.. وبقول تنازلوا ومتستغنوش عن الحب بالسهولة ".