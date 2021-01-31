ماكياج جذاب.. مروة الأزلي تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة مروة الازلي صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مروة الازلي بإطلالة مميزة، مرتدية فستان قطيفة باللون الاسود، معتمدة على تسريحة شعر مميزة، وماكياج جذاب ملائم لبشرتها، وهو ما جعل إطلالتها مميزة وكشفت عن أنوثتها.



وشاركت مروة الأزلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

وشاركت "مروة الأزلي" في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وكانت البداية مع فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، وظهرت فيه بدور مضيفة الطائرة، علاوة على مشاركتها بمسلسل "فرقة ناجي عطا لله" للزعيم عادل إمام.

ولفتت الفنانة الشابة الأنظار إليها بشده، بعد ظهورها مع النجم "محمد رمضان" في فيلم "الألماني"، الذي تم طرحه عام 2012، وأطلت على جمهور بدور "حبيبة"، التي وقع "نمبر وان" في حبها.