نقل كريم محمود عبد العزيز إلى المستشفى.. تفاصيل

نشر الفنان والمنتج محمد عبد العزيز، شقيق كريم محمود عبدالعزيز، صورة للأخير على سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، معلقًا عليها «الحمد لله على كل حال».
وكان الفنان كريم محمود عبدالعزيز تعرض لأزمة صحية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز، ينتظر عرض فيلم «موسى»، بعدما انتهى من تصويره خلال الأشهر الماضية، ويتعاون معه في الفيلم أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج بيتر ميمي.
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