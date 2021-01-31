مصطفى شعبان يتألق في أحدث جلسة تصوير له.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان مصطفى شعبان، جمهوره ومتابعيه أحدث جلسة تصوير له وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "شعبان" في الصور مرتديًا "مانتو" باللون البيج، مما أثار إعجاب الجمهور، وعلق عليهما قائلًا: "نتطلع".

في سياق منفصل، يشارك شعبان في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021، بمسلسل "عش الدبابير"، مع الفنان عمرو سعد، ومن المقرر أن يستأنف تصويره غدًا الاثنين في لبنان، بعد حظر استمر لـ15 يومًا بسبب زيادة عدد الإصابات بكورونا.

بعد 15 يومًا من التوقف بسبب حظر التجول بلبنان لانتشار الإصابات بفيروس كورونا، يعود النجم مصطفى شعبان لاستئناف تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "عش الدبابير"، الاثنين المقبل والذى يشارك فى بطولته الفنان عمرو سعد.

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، شريف دسوقي، ووليد فواز، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.