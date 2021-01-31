للمرة الثالثة.. دينا فؤاد تريند رقم 1 فى مصر بعد إبداعها فى "جمال الحريم"

تصدرت دينا فؤاد، اليوم الاحد، تريند رقم 1 على موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، تزامنًا مع عرض الحلقة ال 36 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC ، للمرة الثالثة، وسبق وتصدرت وجه القمر الترند مرتين، ويأتى ذلك بعد تألقها فى العمل، واشادة الجمهور بها وبأدائها.

وعبر جمهور موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء النجمة دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "حنان" التى تحمل كثير من التحولات الدرامية داخل المسلسل، وتظهر فى سياق الأحداث بدور صعب ومركب، استطاعت من خلاله فرض موهبتها خصوصا وأن الدور يحمل الكثير من الانفعالات.

ونجحت وجه القمر دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.