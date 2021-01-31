مجلس نقابة الممثلين: وفاة نادية العراقية شائعة سخيفة

أكد أحد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن شائعة وفاة الفنانة نادية العراقية تعد استمرارًا لسلسلة الأخبار السخيفة التي تنتشر بين الحين والآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، أكدت نادية العراقية، أنها فوجئت بسيل من المكالمات تطمئن على صحتها بعد الشائعات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية العراقية من خلال المسلسل الكوميدي "اتنين في الصندوق"، والذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 202، وهو من بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس).