نيكول كيدمان على شاشة CBC لأول مرة

وقالت نيكول كيدمان، إنها سعيدة بأنها استطاعت الانتهاء من تصوير مسلسل The Undoing، في ظل فيروس كورونا، خاصة أن هناك العديد من الأشخاص فقدوا وظائفهم في تلك الفترة.
وقالت نيكول كيدمان، إنه في أستراليا التصويت في الانتخابات أمر إلزامي، مؤكدة أنه يجب على كل شخص أن يستغل حقه في الإدلاء بصوته في الانتخابات، موضحة أنه أمر جميل أن يستطيع الإنسان التعبير عن رأيه.
من آخر أعمال نيكول كيدمان كان مسلسل The Undoing، وجسدت فيه كيدمان المرأة التي تتمتع بشخصية تمتلك عزيمة وإصرار وألم.
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