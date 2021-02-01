شاهد.. بوستر أغنية هيثم شاكر وهيثم نبيل

يستعد كل من الفنان هيثم شاكر، وهيثم نبيل، لطرح اغنية جديدة بعنوان "كنت غلطة".

وكان الفنان هيثم شاكر قد أبهر الجمهور ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وذلك خلال خلال غناء أغنية ياما ياما.

وكشف هيثم شاكر أنه يبلغ من العمر 38 عامًا، وكان يقوم بتقديم النشيد فى المدرسة.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.