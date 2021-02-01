رد أحمد جمال على إشادة محمد بن سلطان آل نهيان بأغنيته "اضحكي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الشيخ محمد بن سلطان آل نهيان، مقطع من أغنية اضحكي للفنان أحمد جمال، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد بموهبته.

وشارك أحمد جمال، أستوري آل نهيان، علي حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير 'انستجرام' حيث كتب له الشيخ: "فنان مبدع وفي انتظار جديدك"، فيما عبر جمال عن فخره واعتزازه بالإشادة.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد جمال، طرح فى ديسمبر الماضى، أغنيته الجديدة "النهاية" عبر تطبيق أنغامى، والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس وحققت نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.