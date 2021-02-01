حبيبتي الغالية.. رانيا محمود ياسين تهنئ والدتها بـ عيد ميلادها

هنأت رانيا محمود ياسين والدتها بـ عيد ميلادها ونشرت صورة تحتوى على عدة صور لها مع والدها وولدتها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت رانيا قائلة "أمي حبيتي الغاليه كل سنه وانت طيبه وبخير وصحه وعافية ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يارب".

وتابعت: "انت الحب والعطاء والسند والظهر وكل الأمان حفظك الله ، اعلم انك متألمه في عيدك هذا العام بعد فراق حبيبك بس ارجوكي تخلي بالك علي نفسك وتعرفي انة شايفك واكيد عايزك مبسوطه فحاولي تنبسطي من فضلك ولو حاجه بسيطة".

واختتمت : كل سنه وانت طيب يا حبيتي سنه سعيده عليكي ان شاء الله بحبك اوووووي يا أمي يا كل ما لي في هذه الدنيا".