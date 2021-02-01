وعلقت رانيا قائلة "أمي حبيتي الغاليه كل سنه وانت طيبه وبخير وصحه وعافية ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يارب".
وتابعت: "انت الحب والعطاء والسند والظهر وكل الأمان حفظك الله ، اعلم انك متألمه في عيدك هذا العام بعد فراق حبيبك بس ارجوكي تخلي بالك علي نفسك وتعرفي انة شايفك واكيد عايزك مبسوطه فحاولي تنبسطي من فضلك ولو حاجه بسيطة".
واختتمت : كل سنه وانت طيب يا حبيتي سنه سعيده عليكي ان شاء الله بحبك اوووووي يا أمي يا كل ما لي في هذه الدنيا".
وكان أخر أعمال رانيا محمود ياسين في الدراما مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.
مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حبيبتي الغالية.. رانيا محمود ياسين تهنئ والدتها بـ عيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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