شكرا لقرائتكم خبر عن دوك صمد” يبرئ “دنيا بطمة” ويلمح إلى تورط السيمو بنبشير -فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 1 فبراير 2021 01:38 صباحاً - أعلن عبد الصمد بنعلة، الملقب ب”دوك صمد”، عن عدم تحميله الفنانة المغربية “دنيا بطمة” ، مسؤولية الإعتداء الذي تعرض له السنة الفارطة.
وقال “دوك صمد” عبر موقع “إنستغرام” :” الله يسامح على الجميع ولي غلب يعف ما نشمتوا فحتى واحد”.
مضيفا:” وأقولها للمرة الأولى دنيا بطمة ليس لها علاقة بما وقع لي.. لي وقع ليا ناس خلصوا الفلوس باش يحطموا صورتي الناجحة”، ملمحا إلى إمكانية ضلوع السيمو بنبشير في الاعتداء الذي تعرض له.
يذكر أن الحساب الوهمي “حمزة مون بيبي” قام بالتشهير ب”دوك صمد”، كما تعرض الأخير لإعتداء بالضرب من طرف مجهولين مما جعله يتخذ قرار مغادرة المغرب.
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