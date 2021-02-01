"ابدأ حلمك" تختتم تصفياتها النهائية اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إن اليوم الأثنين الموافق ١ فبراير آخر أيام اختبارات التصفية الثانية الأخيرة للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الرابعة من ورشة مسرح الشباب بمشروع "ابدأ حلمك".

ومن المقرر اعلان القائمة النهائية بأسماء المقبولين فى الورشة "التمثيل _ الإخراج" مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١.

يذكر أنه تقدم لاختبارات الدفعة الرابعة من ورشة “ ابدأ حلمك “ نحو ١٥٦٠ متقدم للانضمام للورشة في قسم "التمثيل " و ٢٨ متقدم للانضمام للورشة في قسم"الإخراج"، وتقام الورشة علي أيدي مجموعة من المتخصصين الاكاديمين وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"،الفنانه "عبير لطفي" تمثيل، الفنان كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، و مصممة الرقصات و المخرجة كريمة بدير

جدير بالذكر أن مشروع ورشة "أبدأ حلمك " يقام تحت رعاية و دعم من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتي تتم من خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال و الكتابة - الغناء والموسيقى ، الأداء الحركي ، وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب.