عادل الفار يدخل الرعاية المركزة بعد إصابته بغيبوبة

القاهرة - محمد ابراهيم - أفادت أنباء صحفية، بأن الفنان تم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة نصر حيث دخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لغيبوبة كبدية.

ومن المقرر أن يتم تشخيص حالة الفار بعد 24 ساعة من الان.