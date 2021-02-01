نقل الفنان الكويتي خالد الملا إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

خالد الملا الفنان الكويتي وصاحب الشعبية الكبيرة في الخليج نقل خلال الساعات الماضية إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

نقل الفنان الكويتي خالد الملا إلى المستشفى

خالد الملا تصدرت أخبار إصابته بأزمة صحية محركات البحث ونالت اهتمام قطاع كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وقد نقل الفنان الكويتي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيلها، وكان الفنان الكويتي الكبير محمد المسباح قد نشر صورة عبر حسابه على "انستجرام" تجمعه بالفنان خالد الملا أثناء زيارة الأول له في المستشفى، وهي الصورة التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطمأن الفنان محمد المسباح جمهور ومحبي الفنان خالد الملا على حالته، وكتب تعليقا على الصورة التي نشرها قال فيه: "حتى وهو مريض ينكت".

مساندة واسعة للفنان خالد الملا بعد إصابته بوعكة صحية

خالد الملا منذ لحظة انتشار صورته مع الفنان محمد المسباح أثناء تواجده معه في المستشفى، بات حديث الجمهور الكويتي والخليجي على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لقيمته الفنية ودوره في الغناء الشعبي الذي قدمه على مدار عقود طويلة، واستطاع من خلاله أن يكسب قاعدة جماهيرية ضخمة في الكويت والخليج العربي، فكتب أحد المتابعين: "ألف سلامة عليك يا بوحنان، دعائكم بالشفاء العاجل للفنان الشعبي الحبيب خالد الملا"، وكتب متابع أخر: " خطاك السوء يابو حنان أجر وعافيه، خالد الملا".

خالد الملا قد لفت الأنظار خلال الأيام الماضية بعد ظهوره المختلف والجديد في إحدى الإعلانات التجارية مما جعل بعض المتابعين يؤكدون أن الفنان قد حسد بعد هذا الظهور فكتب: "ماتشوف شر خالد الملا هذا كله من عيون الناس بوحنان البعض ما يذكر الله ليش تطلع بلوك جديد يالله طيب طيب بوحنان ماتشوف شر"، وقد تداول الجمهور بشكل واسع الصورة الجديدة التي ظهر عليها الفنان الكويتي.

معلومات عن الفنان الكويتي خالد الملا

خالد الملا يعتبر من أشهر نجوم الغناء الشعبي في الكويت وهو من مواليد عام 1948، وكانت بداية شهرته الكبيرة في نهاية التسعينات، واستطاع خالد الملا خلال مسيرته الفنية الطويلة أن يقدم العديد من الأغاني الشعبية كما قام بتلحين العديد منها، وعمل مع الموسيقار الكويتي الشهير سليمان الديكان الذي قام بتوزيع أكثر من أغنية للفنان خالد الملا والتي قدمته للجمهور بصورة مختلفة، مما جعله محط اهتمام واسع وشارك في العديد من الحفلات والسهرات الفنية في الكويت والخليج، ومن أغاني خالد الملا أغنية "أنا الهجر طال"، و"ساهل" و"سلب فؤادي بنظره".