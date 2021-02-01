صور نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا" بأجواء مبهجة وصغيرتها تخطف القلوب برقصها العفوي

نانسي عجرم احتفلت اليوم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا" الثاني، وشاركت الجمهور بصور ولقطات فيديو من احتفالها المبهج والعائلي بعيد ميلاد ابنتها.

ابنة نانسي عجرم ترقص بطفولية في احتفال عيد ميلادها

ونشرت الفنانة نانسي عجرم صوراً لها مع عائلتها على حسابها بانستقرام، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا" الثاني، وعلقت على الصور مهنئة ابنتها بعيد ميلادها وقالت:"انت فرحة البيت.. عيد ميلاد سعيد للنجمة الساطعة الصغيرة في عائلتنا.. ليا تدخل في عامها الثاني"، وخطف احتفال نانسي عجرم بابنتها الأنظار على مواقع التواصل بسبب الأجواء العائلية المبهجة واحتفال ابنتيها أيضاً بشقيقتهما الصغرى بجانب والدهم فادي الهاشم.

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا"

وشاركت أيضاً نانسي عجرم الجمهور مقطع فيديو من احتفال عيد ميلاد ابنتها "ليا"، وظهرت الصغيرة وهي ترقص وتحتفل بطفولية وعفوية برفقة شقيقاتها، وخطفت القلوب ببراءتها واحتفالها المبهج بعيد ميلادها، وظهرت نانسي عجرم مع بناتها الثلاثة بزي موحد في احتفال عيد ميلاد، وخطفن الأنظار أيضاً أثناء مشاركتهن ليا رقصها واحتفالها بهذه المناسبة.

أعمال نانسي عجرم في 2021

وعلى الجانب الفني، ينتظر جمهور نانسي عجرم طرح أعمالها الجديدة في 2021، والذي بدأته بحفل أونلاين في رأس السنة من القاهرة بعد فترة من التوقف، وتألقت نانسي بالحفل ونشرت عدة صور من كواليسه، ومن المتوقع ان تطرح نانسي عجرم أغنية جديدة في موسم يوم الحب بشهر فبراير المقبل، في حين لم تكشف مصير ألبومها الجديد والذي أعلنت عن عملها به منذ العام الماضي، والذي طرحت به عدة أغاني منفردة أبرزها أغنية "قلبي يا قلبي".

وعلى الجانب الآخر، مرت نانسي عجرم بفترة عصيبة مؤخراً بعد إعادة فتح ملف قضية زوجها فادي الهاشم، في واقعة اقتحام منزلهما في بداية العام الجاري، وذلك بعد توجيه إدانة إلى زوجها بتهمة القتل العمد، وهو ما أعاد نانسي عجرم إلى إثارة الجدل على مواقع التواصل مجدداً، وتجاهلت نانسي عجرم هذه المرة التعليق على التطورات بالقضية، وواصلت الترويج لأعمالها الفنية ونشر صورها العائلية، وأكد محامي زوجها إن القضية ما زالت في مراحلها الأولى وإن توجيه التهمة لا يعني انتهائها أو إنه حكم نهائي.