وفاة المنتجة الشابة آية رؤوف والنجوم يودعونها برسائل مبكية

آية رؤوف المنتجة المصرية الشابة أعلن عن وفاتها مساء اليوم، وقد نعاها العديد من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني الذي عبر العديد منهم عن صدمتهم من هذا الرحيل.

وفاة المنتجة المصرية الشابة آية رؤوف

آية رؤوف المنتجة المصرية توفيت منذ ساعات وقد أعلن الخبر الفنانة المصرية ريم مصطفى عبر حسابها على "انستجرام" حيث نشرت صورة للمنتجة الشابة ونعتها برسالة مبكية حيث وصفتها بـ"عشرة العمر" ، وأكدت الفنانة ريم مصطفى على مدى الصداقة القوية التي كانت تجمعها بالمنتجة الراحلة، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها فكتبت ريم مصطفى: "إنا لله و انا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله، احن و اجدع و اطيب قلب في الدنيا بنتي، وأختي، وصاحبتي، وعشرة عمري ورفيقة حياتي آية رؤوف عبد الخالق برجاء الدعاء لها"، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب وفاة المنتجة الراحلة.

نجوم الوسط الفني ينعون المنتجة آية رؤوف

آية رؤوف نعاها العديد من نجوم الوسط الفني الذين تفاعلوا مع خبر وفاتها، فكتبت الفنانة نسرين أمين: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم....ربنا يرحمها و يصبر اهلها"، بينما علق كذلك الفنان علي الطيب: "إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها"، كما نشرت الفنانة نانسي صلاح عبر حسابها على "فيس بوك" رسالة تودع فيها المنتجة الراحلة فكتبت: "إنا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمك ياحبيبتى أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة آية رؤوف قلبى وجعنى ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال".

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أحمد خالد أمين المخرج المصري نعى المنتجة الراحلة عبر حسابه على "فيس بوك" فكتب: "البقاء لله توفيت إلى رحمة الله زميلتنا آيه رؤوف عبد الخالق، ادعو لها بالرحمة خبر صادم ربنا يصبر اهلك انا مش مستوعب الخبر لا حول ولا قوه الا بالله"، وعلق كذلك الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز على رحيل المنتجة الشابة على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا آية ويغفرلك ويدخلك فسيح جناته إن شاء الله، من أكتر الشخصيات المحترمة والجدعة اللي قابلتها في حياتي، انا بجد في صدمة ومش عارف أقول أيه ولا مستوعب، اسألكم الدعاء للعزيزة آية رؤوف ولكل من رحلوا عنا".

أهم أعمال المنتجة الراحلة آية رؤوف

آية رؤوف عملت كمنتج مساعد في أكثر من عمل مهم في الدراما المصرية خلال السنوات الماضية وكان من بينها مسلسل "ظل الرئيس" مع الفنان ياسر جلال والذي عرض في شهر رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، كما قدمت كذلك مسلسل "الأب الروحي" الذي عرض في عام 2017، وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة كل من محمود حميدة، وسوسن بدر، وأحمد فلوكس، وأحمد عبدالعزيز، وميرهان حسين.