بعد اجتماعها مع عمرو دياب في دبي بسمة وهبة تكشف السبب الحقيقي لانفصاله عن دينا الشربيني..فيديو

بسمة وهبة نشرت فيديو بعد لقائها بعمرو دياب في دبي أمس، وأكدت به انفصاله عن دينا الشربيني، وتحدثت في الفيديو عن أسباب انفصال الثنائي في الفترة الأخيرة.

بسمة وهبة تتحدث عن أسباب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وفاجأت الإعلامية بسمة وهبة الجمهور اليوم بنشر فيديو على حسابها بانستقرام، علقت عليه قائلة:" م الآخر ده سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني"، وأشادت في حديثها بالفنان عمرو دياب وتواضعه في مقابلتها معه في دبي، وقالت:"انا عرفت هو ودينا الشربيني انفصلوا ليه، للأسف مضطرة أقولكم الحقيقة، هما سابوا بعض من نبرنا يا جماعة، جبناهم الأرض للأسف حسد وعينينا عليهم..".

بسمة وهبة تثير الجدل بتعليقها على انفصال الهضبة ودينا الشربيني

وتغزلت بسمة وهبة في الفيديو بدينا الشربيني وعمرو دياب وعلاقتهما السابقة، ومازحت الجمهور بحديثها عن أن الحسد هو سبب انفصالهم، ولكنها أكدت انفصالهم في الفترة الأخيرة، وتابعت في الفيديو:"وبعدين بقى سابوا بعض خلاص، لأ مش سايبينهم في حالهم، بنسخهم على بعض"، ووجهت انتقاد إلى الإعلامي تامر أمين بسبب انتقاده لدينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب، والذي اعتبرته بسمة وهبة تعليق من أجل زيادة الوقيعة والخلافات بينهما.

ووجهت بسمة وهبة انتقادات لبعض المعلقين على أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني، وطالبتهم بالتوقف عن ربط تصرفاتهم الأخيرة بالانفصال، وذلك أملاً في عدم زيادة الأزمة بينهما ولرجوعهما مرة أخرى معاً، ووجهت نصيحة لعمرو دياب ودينا الشربيني في نهاية الفيديو وقالت:"الفلوس ممكن تشتري كل حاجة في حياتنا، القدر ممكن يجيب كل شيء في حياتنا، بس الحب عمرنا ما بنعرف نجيبه أبداً، ملوش تمن ولا سعر".

عمرو دياب يخطف الأنظار في دبي

وكان عمرو دياب قد أثار الجدل بسبب نشاطه الزائد في الفترة الأخيرة بعد انفصاله عن دينا الشربيني، حيث ظهر مع عدد كبير من أصدقائه، والتقى عدة شخصيات شهيرة في الفترة الأخيرة ومنهم انجي كوان وعدد من معجبيه وكذلك بسمة وهبة، وذلك بعد إحيائه حفل في مهرجان دبي للتسوق مؤخراً، في حين واصلت دينا الشربيني ابتعادها عن مواقع التواصل، وتنشغل حالياً بتصوير مسلسلها الجديد لرمضان المقبل.