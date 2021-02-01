فن ومشاهير

قريبا "الرجل الشجرة" على متروبول

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القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمود حسن  مدير فرقة المسرح القومى للأطفال  بالبيت الفني للمسرح أنه يجري حاليا  البروفات النهائية للعرض المسرحي " الرجل الشجرة" من إنتاج فرقة  المسرح القومي  للأطفال  تمهيدا لعرضه على خشبة مسرح متروبول في النصف  الثاني من فبراير  المقبل . 

وأضاف " حسن "  أن فكرة العرض تدور حول إعلاء قيم الإنتماء والحفاظ على الأرض والخير والجمال ، ونبذ العنف والطمع والأنانية ، وذلك من خلال شجرة جميلة موجودة بأحد الأماكن أمام مصنع تملكه سيدة الأعمال ، تستغل نفوذها وتتخذ قرار بقطع جزء من الشجرة لنحته تمثالا ، بالفعل تنجح فى ذلك مما يضطر الأطفال بالمدينة لاتخاذ موقف ، و تتوالى الأحداث.  

" الرجل الشجرة "  من تأليف متولي حامد ، بطولة عادل الكومي  ، فادي خفاجة ، هناء سعيد ، عصام مصطفى ، محمود الصغير ،حمزة عبدالله ، بالاشتراك مع أطفال  شعبة مواهب مصر بالمسرح القومى للأطفال ، أشعار أيمن النمر ، ألحان إيهاب حمدي ، ديكور وماسكات مجدي ونس ، ملابس إيمان الشيخ ، استعراضات أشرف فؤاد ، مادة فيلمية  محمد الجباس ، من إخراج عادل الكومي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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