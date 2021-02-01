كوميدانو القلوب.. علي ربيع يشارك متابعيه بصورة له.. شاهد

شارك الفنان على ربيع متابعية بـ صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

الله عليك ياعلوش ياحبيبي قمر - كوميدانووو القلوووب - احلي مسا

وشارك علي ربيع في مسرحية"صباحية مباركة يا عريس" والتي يتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.