فقدت الذاكرة لكنها تذكرت اسمه.. تامر حسني ينقذ حياة إحدى معجباته

أنقذ الفنان تامر حسني، حياة معجبة به حيث كانت تردد اسمه بشكل دائم بالرغم من فقدانها الذاكرة بعد تعرضها لحادث أليم، كما إنها كانت تستعين بأغانيه التحفيزية لكي تستطيع الوقوف على قدميها مرة أخرى.

وقام تامر حسني، بمقابلة الفتاه بعد شفائها بشكل تام، والتحدث معها والاستماع إلى قصتها".

كما قام تامر بنشر فيديو لهما سويًا، من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي و فرحان بيكي أكتر من أي حاجة وكلامك شرف كبير ليا و فرحه كبيره لقلبي إني اكون داعم بعد ربنا لشفائك و دي حاجه كبيره جدًا بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك و سمعت قصتك أكتر ماانتي فرحانه بمقابلتي و بكتييييير كمان والله".

وتابع قائلًا: "يارب أشوفك بكامل الشفاء قريب جدًا و بدعوات كل اللي شافوا قصتك رغم صعوبتها و صعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتيله و نتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها و فقدان ذاكره لفتره و شلل مفقود الأمل في شفائه ، و كل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك ، بشكرك لإرادتك العظيمه للعوده مره تانيه لحياتك الطبيعية".

بينما إختتم حديثه: "إنتي درس كبير يتعلم منه كل انسان فاقد الأمل في شيء بشكر قرايبك و أخواتك اللي رتبولك المقابله دي عشان فعلًا هما نِعمَ السند و الضهر ربنا يحفظك و يشفيكي و يشفي كل مريض".