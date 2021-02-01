وقام تامر حسني، بمقابلة الفتاه بعد شفائها بشكل تام، والتحدث معها والاستماع إلى قصتها".
كما قام تامر بنشر فيديو لهما سويًا، من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي و فرحان بيكي أكتر من أي حاجة وكلامك شرف كبير ليا و فرحه كبيره لقلبي إني اكون داعم بعد ربنا لشفائك و دي حاجه كبيره جدًا بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك و سمعت قصتك أكتر ماانتي فرحانه بمقابلتي و بكتييييير كمان والله".
وتابع قائلًا: "يارب أشوفك بكامل الشفاء قريب جدًا و بدعوات كل اللي شافوا قصتك رغم صعوبتها و صعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتيله و نتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها و فقدان ذاكره لفتره و شلل مفقود الأمل في شفائه ، و كل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك ، بشكرك لإرادتك العظيمه للعوده مره تانيه لحياتك الطبيعية".
بينما إختتم حديثه: "إنتي درس كبير يتعلم منه كل انسان فاقد الأمل في شيء بشكر قرايبك و أخواتك اللي رتبولك المقابله دي عشان فعلًا هما نِعمَ السند و الضهر ربنا يحفظك و يشفيكي و يشفي كل مريض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقدت الذاكرة لكنها تذكرت اسمه.. تامر حسني ينقذ حياة إحدى معجباته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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