وأطير وأرفرف في الفضا.. أحمد سعد يطلب من متابعيه كتابة أحسن تعليق على صورة له.. شاهد

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

وأطير و ارفرف في الفضا هههه - ملاك في صوتك واغانيك وذوقك - راجعين احسن من الاول

الجدير بالذكر أن احدث أعمال الفنان احمد سعد هي اغنية "رسالة "و حققت اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7 .

ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، قائلا "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".

وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" - من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة" يقول مطلعها: