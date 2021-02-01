ماجد الكدواني: كريم عبدالعزيز لديه تركيبة ساحرة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال النجم ماجد الكداونى، إن عمر صداقته بالفنان كريم عبد العزيز، أكثر من 20 عاما.

وامتدح الكدواني خلال لقائه في برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، كريم عبد العزيز مؤكدًا أنه تركيبة ساحرة جدًا وكل كلامه من قلبه".

وأضاف: "المعاملة معاه لازم تكون بحساب وعلى طبيعته وتتعامل معاه.. بقلبك وعشرة عمر لا يمكن يمثل عليك وهو ممثل مختلف".

يذكر أن الكدواني يشارك في فيلم "وقفة رجالة"، بجانب سيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.