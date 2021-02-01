مريم أوزرلي تخطف أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير لها مع ابنتها الرضيعة.. شاهد

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي عدة صور لها مع ابنتها الرضيعة من احدث جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : الله يحفظها لك - حتى الاحانب بيغطو راس البيبي هههه - مبروك مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.

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