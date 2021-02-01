في عيد ميلادها.. أبرز تصريحات الفنانة شهيرة عن الراحل محمود ياسين

يحل اليوم الأثنين الموافق 1 فبراير عيد ميلاد الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين.
وكانت شهيرة، قد كشفت عن سر التزام الفنان محمود ياسين بلحيته الطويلة فى الفترة الأخيرة.
وكتبت الفنانة شهيرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "محمود ياسين كان لا يحب أن يطيل لحيته، وكنت أصر على أن يتركها وأحاول إقناعه أن شكله أجمل بها، لكنه كان يجادلنى ويصر على حلاقتها".
وأضافت الفنانة شهيرة أن محمود ياسين كان يفوت الأيام ولا يحلق لحيته رغم إصراره قبلها على حلاقتها، لأبادره بالسؤال عن سر عدم تنفيذ قراره، ليجيبنى "خلاص مدام أنتي حباها كده هسيبها وأمري لله".
ورحل الفنان محمود ياسين العام الماضى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة ودخل على أثرها المستشفى وتُوفي بعد أيام قليلة.
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