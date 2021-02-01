إصابة 4 نجوم بأزمات صحية في يوم واحد وكريم محمود عبد العزيز ينقل للمستشفى.. بالصور

أصيب عدد من نجوم الفن بأزمات صحية مفاجئة، ونقلوا إلى المستشفى على وجه السرعة، وعلى رأسهم الفنان كريم محمود عبد العزيز وإيمي طلعت زكريا وخالد الملا وعادل الفار.

كريم محمود عبد العزيز يقلق الجمهور

ونشر المنتج محمد محمود عبد العزيز صوراً لشقيقه كريم محمود عبد العزيز وهو على سرير المستشفى بعد نقله إليها على وجه السرعة، وبعد إصابته بأزمة صحية مفاجئة، وعلق على الصورة قائلاً:" الحمد لله على كل حال"، وأقلق كريم محمود عبد العزيز الجمهور بسبب تواجده في المستشفى وعدم الكشف عن طبيعة مرضه، بالإضافة إلى صوره على سرير المستشفى والتي كشفت عن تدهور حالته.

وكشف بعدها محمد محمود عبد العزيز عن تفاصيل حالة شقيقه كريم الصحية، وقال في تعليق آخر له:" شكراً لكل اللي حاول يتصل للاطمئنان على كريم، وآسف اني مش عارف ارد على كل اتصالات ورسائل حضراتكم، الحمد لله كريم بخير، أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية، الحمد لله على كل حال".

إصابة عادل الفار بغيبوبة

وكشفت مصادر وتقارير عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكوميدي عادل الفار، بعد إصابته بغيبوبة كبدية اليوم، ونقل أيضاً للمستشفى على وجه السرعة، ولم يكشف حتى الآن عن تطورات حالته الصحية بعد نقله للمستشفى، وجاء ذلك بعد يوم من ظهور عادل الفار في لقاء تلفزيوني وعبر عن حزنه بسبب عدم سؤال أصدقائه من الوسط الفني عليه، وعدم الرد على اتصالاته، وعاتب عدد منهم بسبب تجاهله وبكى على الهواء وكسب تعاطف كبير من الجمهور بسبب حالته النفسية.

إيمي طلعت زكريا تنقل للمستشفى

ونقلت أيضاً الفنانة إيمي طلعت زكريا إلى المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل حالتها واكتفت بنشر صورة ليديها أثناء تواجدها على سرير المستشفى، ولمحت إلى تعرضها للحسد، وكان الفنان الكويتي خالد الملا قد نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيلها، ونشر الفنان محمد المسباح صورة عبر حسابه على "انستجرام" تجمعه بالفنان خالد الملا أثناء زيارة الأول له في المستشفى، ، وطمأن الفنان محمد المسباح جمهور ومحبي الفنان خالد الملا على حالته، وكتب تعليقا على الصورة التي نشرها قال فيه: "حتى وهو مريض ينكت".