منافسة الألبومات الخليجية تشتعل.. يارا تنضم إلى أحلام وبلقيس بألبومها "غير الناس"

يشهد شهر فبراير منافسة قوية في الأعمال الغنائية الخليجية والألبومات، بعد إعلان عدد من نجوم الغناء طرح ألبوماتهم هذا الشهر وأبرزهم يارا وأحلام وبلقيس.

يارا تعلق على منافستها لأحلام وبلقيس بألبوم خليجي

وانضمت الفنانة يارا إلى منافسة الألبومات الخليجية في شهر فبراير، بألبومها "غير الناس"، وعلقت على منافستها للفنانة أحلام وبلقيس في نفس الموسم، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، إن المنافسة شيء جيد خاصة في الوقت الحالي بعد أزمة كورونا، وأشارت إلى انها مع طرح الجميع لأعمالهم في هذا الوقت ولا تفضل أن يكون ألبومها بدون ألبومات أخرى معه.

وكشفت يارا عدة مفاجآت في ألبومها الجديد ومنها تعاونها لأول مرة مع الملحن اللبناني زياد برجي في أغنية جديدة، بالإضافة إلى تجهيزها لأغنية عراقية، وهي عنوان الألبوم "غير الناس"، ونشرت صور من كواليس تصويرها مع المخرج نويل باسيل في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم الألبوم 8 أغاني جديدة.

أحلام وبلقيس في منافسة على ألبومات 2021

واشتعلت المنافسة الغنائية في الفترة الأخيرة خليجياً، بعد إعلان الفنانة أحلام عن طرح ألبومها الجديد "فدوة عيونك" مع "روتانا"، وبدأت طرحه مع بداية الشهر الجاري، وشوقت الجمهور بصور البوستر ويتضمن ألبوم أحلام الجديد، عدة أغاني من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت الا عليك".

أما بلقيس فأعلنت أيضاً طرح ألبومها الجديد "حالة جديدة" في 2 فبراير، وعلقت على منافستها لأحلام في هذا الموسم الغنائي وقالت:"من كل قلبي أتمنى التوفيق لجميع النجوم اللي ألبوماتهم راح تنزل في ٢٠٢١ وعلى رأسهم الحبيبة أم فاهد، الف مبروك لها ولي وللساحة الفنية وسعيدين بهالنشاط والروح الإيجابية وأتمنى النجاح لنا جميعًا"، وردت أحلام على تغريدة بلقيس ومنافستها لها وقالت:" يا حبيبتي و اتمنى لك ولكل الفنانين والمبدعيين النجاح والتوفيق وان ربي يعطي كل انسان محصول تعبه ومجهوده واتمنى يعجبك ألبومي".

عبادي الجوهر يعلن عن ألبومه الجديد

وانضم أيضاً الفنان عبادي الجوهر إلى المنافسة الخليجية، وأعلن في حفله الأخير في أوايسس الرياض عن انتهائه من ألبومه الجديد، والذي من المتوقع ان يطرح مع شركة "روتانا" في منتصف شهر فبراير الجاري بالتزامن مع يوم الحب، وشوق الجمهور بحديثه عن الألبوم في الحفل، وقال إنه يتمنى ان يمس قلوب جمهوره ويلقى إعجابهم.