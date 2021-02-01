نيللي كريم تتغلب على أزمات مسلسلها في رمضان وتعلن مفاجأة جديدة.. بالصور

نيللي كريم انطلقت في تصوير مسلسلها الجديد "ضد الكسر" أخيراً، بعد فترة من التوقف والتأجيل، وتسعى للحاق بموسم رمضان المقبل، وكشفت عن مفاجأة جديدة أيضاً.

نيللي كريم تشارك نجوم المهرجانات في عمل جديد

وشوقت نيللي كريم الجمهور لمفاجآتها الفنية الجديدة وأبرزها عمل جديد مع فريق "المدفعجية" للمهرجانات، وذلك بعدما شاركت معهم في غناء تتر مسلسل "بـ100 وش" في رمضان الماضي، ونشرت عدة صور لها معهم أثناء إعداد برنامج بعنوان "هيتايا"، وطلبت نيللي كريم من الجمهور تخمين نوع العمل الجديد الذي ستقدمه مع الفريق، والذي من المتوقع ان يدور في إطار رصد رحلة صعود نجوم المهرجانات وكواليسها.

نيللي كريم تتغلب على أزمات مسلسلها

وعلى الناحية الأخرى، تغلبت نيللي كريم على أزمات مسلسلها الجديد، وبدأت تصوير مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، رغم عدم اكتمال فريق العمل، وبعدما كانت مهددة بعدم اللحاق بموسم رمضان المقبل بعد تأجيل مسلسل "دهب" والذي تعاقدت عليه العام الماضي، وتعاقدت على سيناريو آخر بعنوان مؤقت "ضد الكسر"، وتأجل التصوير بسبب اعتذار بطل العمل كريم فهمي في اللحظات الأخيرة.

ولم تكشف نيللي كريم عن إسم النجم الجديد الذي سيشاركها المسلسل بدلاً من كريم فهمي، وكشفت فقط عن بعض أسماء الفنانين المشاركين معها وعلى رأسهم مصطفى درويش وتارا عماد، ونشرت صور لها معهم في كواليس تصوير المشاهد الأولى من المسلسل، والذي سيتولى إخراجه أحمد خالد ومن تأليف عمرو الدالي وإنتاج جمال العدل، وتدور قصة المسلسل في إطار إجتماعي وتشويقي.

أعمال نيللي كريم في 2021

وكانت نيللي كريم قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن تجهيزها لعدة أعمال سينمائية جديدة في عام 2021، وكشفت نيللي عن توقف تصوير فيلمها مع كريم عبد العزيز بعنوان "الفارس"، وأكدت استمرارها في تصوير فيلم "العميل صفر" مع المخرج محمد سامي وبمشاركة أكرم حسني لأول مرة، بالإضافة إلى استعدادها لتقديم الجزء الثاني من مسلسلها "بـ100 وش" في فيلم سينمائي، بعد إلغاء فكرة تقديمه في مسلسل هذا العام.