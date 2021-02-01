تفاصيل حفل أصالة وعبد الله الرويشد في جلسات "أوايسس الرياض"

أصالة أعلنت مشاركتها في حفلات "أوايسس الرياض"، برفقة الفنان عبد الله الرويشد، وكشفت شركة روتانا عن تفاصيل الجلسة الغنائية الجديدة.

أصالة توجه رسالة قبل حفلها في "أوايسس الرياض"

وكشفت الفنانة أصالة عن مشاركتها في "أوايسس الرياض" بجلسة غنائية مع الفنان عبد الله الرويشد، ونشرت رسالة للجمهور تشويقاً لهم لحضور الحفل وقالت:"سألتقي معكم بإذن الله بمكان يُشبه الأحلام ..في رياض المحبة قلب هذا الوطن الغالي وأهله الغالين .. سنتجاوز أيّامنا الّتي مضت ونرسم خطّة للأملً .. معاً سننسى مانخاف منّه وسنزرع الأملّ بألحان صاغت ذكرياتنا وجديد يُعيد صياغة الرّوح ..أشارك هذه الّليلة مع كبير بفنّه وقلبه أستاذي عبد الله الرويشد .. بكلّ الشّوق والمحبّة سألتقيكم في هذا الموعد بإذن الله".

تفاصيل حفل أصالة وعبد الله الرويشد في أوايسس الرياض

وكشفت شركة "روتانا" عن تفاصيل حفل أصالة وعبد الله الرويشد في "أوايسس الرياض"، وأعلنت عن بدء حجز التذاكر للحفل وذكرت:" بدء بيع التذاكر .. من واحة الرياض.. سهرتنا هالمرة شتوية.. مع سفير الأغنية الخليجية وأصالة الطرب 5 فبراير اوايسس الرياض.. تبدأ أسعار التذاكر من ٢٠٠٠ ريال للشخص شامل العشاء".

ومن المتوقع ان تعلن شركة "روتانا" عن عدة مفاجآت ونجوم آخرين في حفلات "أوايسس الرياض"، بعد افتتاحها بحفل للفنان رابح صقر، الجمعة الماضي، وقدم رابح صقر في الحفل أغاني ألبومه الجديد لأول مرة في حفلاته، وكذلك تشهد "أوايسس الرياض" عدة أنشطة وفقرات ترفيهية ورياضية وغيرها، بجانب الجلسات الغنائية.

نشاط فني لأصالة في 2021

وتعيش الفنانة أصالة حالة نشاط فني منذ بداية عام 2021، وافتتحت حفلاتها الجديدة بحفل أونلاين مع عبادي الجوهر في "ضيف بدر" على انستقرام، قبل أن تعلن إحيائها حفل جديد في "أوايسس الرياض" مع عبد الله الرويشد، ومن المتوقع أن يستمر نشاطها في شهر فبراير بحفل جديد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز بالشارقة، وكانت أصالة قد كشفت في تصريحات لها مؤخراً عن نيتها كتابة قصة حياتها ومذكراتها وطرحها في كتاب بالتعاون مع إحدى الكاتبات الكبار.