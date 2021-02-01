فن ومشاهير

هكذا تظهر إنجي المقدم ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة إنجي المقدم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، وتجسد خلال الأحداث دور جاسوسة.

ويجسد الفنان أحمد عز خلال الأحداث دور شاب يعمل في الخارج، تسعى المخابرات الأجنبية لتجنيده، لكنه يتواصل مع جهاز المخابرات المصرية ويتم تدريبه على أعلى مستوى، عن طريق نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يقوم بعملية خداع لتلك الأجهزة المعادية

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة ماجدة زكي، هند صبري، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء.

وفي سياق آخر، تشارك إنجى المقدم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو من إخراج بيتر ميمي، تأليف هاني سرحان، انتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي،أسماء أبو اليزيد، بشرى، أحمد شاكر، وكوكبة مميزة من النجوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا