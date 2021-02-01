في ذكرى ميلاد فهمي عبدالحميد.. حكايات لا تنسى مع ملك الفوازير

تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد المخرج الكبير فهمي عبد الحميد الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1939.

ولد المخرج المصري بحي العباسية بالقاهرة، وبعد 4 سنوات من ولادته، توفي والده ليستكمل حياته يتيما مع والدته، حيث انتقلا إلي منزل العائلة بالقناطر الخيرية حتي وفاته.

التحق "فهمي" بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج فيها عام 1963 بقسم الحفر ثم عمل بالتليفزيون المصري عام 1964 بقسم الرسوم المتحركة وتتلمذ علي يد المخرج الكبير علي مهيب.

في بدايات حياته العملية قام فهمي عبد الحميد بتصميم تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية ومن أشهرها فيلم "الخط الأبيض" الذي ساعد فيه أستاذه علي مهيب، ومسلسل "وليد ورندا في الفضاء"، ومسلسل "جحا" بطولة عبد المنعم مدبولي.

عام 1974 جاءت بدايته الحقيقية مع فوازير رمضان التليفزيونية، واختار الفنانة نيللي لتقديمها وكانت فكرتها تعتمد علي استضافة فناني الرسوم المتحركة في كل حلقة، وكانت بعنوان "صورة وفزورة" ثم قدم "صورة وفزورتين" ثم "صورة وثلاث فوازير" و"أنا وأنت فزورة".

ثم جاء اللقاء مع صلاح جاهين، وقدما أحلي ما قدمت نيللي في فوازير "عروستي" و"الخاطبة" ،وبعدها قرر فهمي عبد الحميد تجديد دم الفوازير بعد أن قدمتها لمدة 7 سنوات، ليلتقي بالمؤلف عبد الرحمن شوقي والفنان سمير غانم وابتكر شخصية "فطوطة" وجسدها سمير غانم أعوام 82 و83 و1984 وحققت نجاحا جماهيريا.

قرر المخرج الراحل اجراء تغيير جديد فاتجه إلي الاذاعة المصرية وقام بنقل حلقات "ألف ليلة وليلة" تأليف الشاعر الكبير طاهر أبوفاشا وقام الشاعر عبد السلام أمين بكتابة فوازير داخل الحلقات.

جاءت بداية شيريهان علي يد فهمي عبد الحميد فقدمت معه فوازير "ألف ليلة وليلة" للتليفزيون علي مدار ثلاث سنوات "85 و86 و1987" وفي عام 1988 اختار فهمي عبد الحميد الفنانين يحيي الفخراني وصابرين وهالة فؤاد لتقديم الفوازير وجاء التعاون لأول مرة مع الكاتب الساخر يوسف عوف وتم تقديم الفوازير لأول مرة بشكل كوميدي وبداخلها فزورة يكتبها عبد السلام أمين.

في عام 1989 انضمت الفنانة ليلي علوي إلي حلقات "ألف ليلة وليلة" وكانت منفصلة عن الفزورة التي قدمها الفنانان مدحت صالح وشيرين رضا.

تعاون فهمي عبد الحميد مع كبار الملحنين، ومنهم سيد مكاوي ومحمد الموجي وحلمي بكر ومنير مراد وأحمد صدقي وخالد الأمير ومنير الوسيمي وسمير حبيب وهاني شنودة وإبراهيم رجب ومحمد قابيل وعمار الشريعي وعمر خورشيد وسامي الحفناوي وصلاح الشرنوبي وفاروق الشرنوبي.

أخرج فهمي عبد الحميد العديد من أغنيات الأطفال التي حققت نجاحا وانتشارا وكان يخرج الرسوم المتحركة بأعماله التي حصلت علي جوائز من مهرجانات دولية ومنها "ابريق الشاي" للسيد الملاح، وكذلك المطربات عفاف راضي وليلي نظمي ولبلبة وايمان الطوخي، وقدم اغنيات وطنية مثل "علي ضفافك يا نيل" غناء وردة، و"يوم الهنا" غناء نجاة الصغيرة.

في التليفزيون اخرج الراحل برنامج "كشكول" اعداد الراحل صلاح جاهين وتقديم سلمي الشماع مع شخصيات كرتونية اسمها "سكر" وأداها الفنان إبراهيم نصر، ثم أخرج مسلسل "مبروك جالك ولد" تأليف لينين الرملي وبطولة نيللي ومحمود عبد العزيز.

حاز فهمي عبد الحميد علي تكريم الرئيس حسني مبارك بمنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولي وحصل علي العديد من الجوائز منها:

عام 1974 جاءت بدايته الحقيقية مع فوازير رمضان التليفزيونية واختار الفنانة نيللي لتقديمها وكانت فكرتها تعتمد علي استضافة فناني الرسوم المتحركة في كل حلقة.

تزوج فهمي عبد الحميد وله من الأبناء ثلاثة.. وائل "المخرج التليفزيوني" ومحمد ولمياء "مذيعة".

كانت نهاية الرحلة يوم 17 يناير 1990 في التاسعة مساء حيث كان فهمي عبد الحميد يصور حلقات "ألف ليلة وليلة" بطولة مدحت صالح ورغدة ومني عبد الغني وتوفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.