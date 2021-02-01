محمد فراج ينضم لمسلسل ضد الكسر أمام نيللي كريم .. تفاصيل

انضم الفنان محمد فراج الي فريق مسلسل " ضد الكسر " للنجمة نيللي كريم حيث من المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل .

مسلسل "ضد الكسر"من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، وهو من بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول. من ناحية أخرى يشارك محمد فراج فى دراما رمضان من خلال مسلسلات "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى، للمخرج تامر محسن، ومسلسل "الملك" مع عمرو يوسف ومسلسل "الاختيار 2"، بجانب النجمين كريم عبد العزيز واحمد مكى للمخرج بيتر ميمى.

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