ريم مصطفى تنعى المنتجة آية رؤوف: أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا

نعت الفنانة ريم مصطفى، المنتجة الشابة آية رؤوف، والتي رحلت عن عالمنا أمس الأحد، وأقيمت صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العشاء من مسجد السيدة نفيسة.
ونشرت ريم، صورة لآية رؤوف عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلّقت قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا، بنتي وأختي وصاحبتي وعشرة عمري ورفيقة حياتي آية رؤوف عبد الخالق، برجاء الدعاء لها".
وكتبت الفنانة نانسي صلاح: «إنا لله وإنا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا حبيبتى أرجو الدعاء بالرحمه والمغفرة وقراءة الفاتحة، قلبى وجعنى ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال».
وعلقت الفنانة هند عبدالحليم قائلة: «انتي كنتي حاسة يا حبيبتي؟ كنتي حاسة! أنا اسفة والله.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا رب، هتوحشيني جدا جدا يا آيه ربنا يرحمك اقرولها الفاتحة وادعولها لو سمحتوا»
فيما كتب الفنان محمود متولي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «للأسف الخبر صح، مع السلامة يا آية مع السلامة يا حبيبتي، الإنسانة اللى مكنتش بعمل أى حاجة إلا لما أقولها إيه رأيك راحت، لسه مكلماني أول امبارح وقالتلى يلا نتقابل ملحقناش يا آية، أنا فعلا مش مستوعب، البقاء لله».
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