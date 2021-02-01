ريم مصطفى تنعى المنتجة آية رؤوف: أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا

نعت الفنانة ريم مصطفى، المنتجة الشابة آية رؤوف، والتي رحلت عن عالمنا أمس الأحد، وأقيمت صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العشاء من مسجد السيدة نفيسة.

ونشرت ريم، صورة لآية رؤوف عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلّقت قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا، بنتي وأختي وصاحبتي وعشرة عمري ورفيقة حياتي آية رؤوف عبد الخالق، برجاء الدعاء لها".