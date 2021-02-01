تعرف على آخر كلمة قالها محمد الصغير قبل وفاته

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن آخر ما قاله والدها الراحل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير قبل وفاته. ونشرت مها، صورة لوالدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مبسوط ...آخر كلمة قالها لنا". كان الفنان أحمد السقا أعلن الجمعة الماضي، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا. ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

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