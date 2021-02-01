شاهد.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد أحمد داود: أطيب وأحن زوج وأب...

احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد داود الـ38، فهو من مواليد يوم 30 يناير 1983، وذلك فى احتفال بسيط يجمعهما مع أبنائهما، بعمل تورتة مميزة له تضم أبرز أهتمامته وهي مشاهدة المباريات، ونشرت صور وفيديو من الاحتفال عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد جميل ولذيذ لأطيب وأحن زوج وأب في الدنيا.. قولنا برضه نعملك تورتة مريحة فيها الكرسي المفضل ليك وأنت قاعد عليه وبتتفرج علي ماتش".

كما وجه داود رسالة شكر لزوجته، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"شكرًا لكى على جعل عيد ميلادي دائمًا مميزًا للغاية..أحبك يا سانتوتي" ، فيما نشر أيضا صور لرسائل ورسومات بخط أبنائه احتفالا بعيد ميلاده.